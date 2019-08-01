Инцидент произошел, когда каждый претендент выступал с вступительным словом

/ Фото: AFP

В США теледебаты демократов приостановили из-за акции протеста https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-08-01T05:18:00+03:00 США Инцидент произошел, когда каждый претендент выступал с вступительным словом

В США акция протеста на несколько минут прервала вторые теледебаты претендентов на выдвижение кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Инцидент произошел, когда каждый претендент выступал с вступительным словом. Когда очередь дошла до сенатора от Нью-Джерси Кори Букер, из зала раздались крики "Уволить Панталио!". Букер был вынужден сделать паузу примерно на минуту. Затем дебаты возобновились.

Реклама

Виновники инцидента имели в виду ситуацию, когда Министерство юстиции США в июле отказалось предъявлять обвинения сотруднику нью-йоркской полиции Дэниелу Панталио в связи с гибелью темнокожего Эрика Гарнера при аресте. Смерть афроамериканца в июле 2014 года привлекла внимание СМИ и общественности. Данный случай стал одним из наиболее резонансных за последние годы. В стране прошли многотысячные акции протеста против жестокости со стороны стражей порядка.

В тренде "Шахтер" в сложном матче одержал первую победу при новом тренере

Полиция Нью-Йорка 17 июля 2014 года попыталась задержать 43-летнего Гарнера за запрещенную торговлю сигаретами в розницу. Мужчина отказался проследовать со стражами порядка, и те применили силу. В потасовке с полицейскими один из них — Дэниел Панталио — применил против афроамериканца удушающий прием. Гарнер потерял сознание и скончался от сердечного приступа по дороге в больницу. Позже выяснилось, что он страдал от астмы и сердечных заболеваний.

В июле 2015 года власти Нью-Йорка достигли досудебного соглашения с вдовой погибшего — Исо Гарнер. Они согласились выплатить ей 5,9 млн долларов. По данным СМИ, семья Гарнера первоначально намеревалась взыскать с мегаполиса через суд до 75 млн долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама