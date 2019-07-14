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В США толпа линчевала угонщика машины с детьми

14 июля, 07:56

Полиция пытается установить личности людей, причастных к самосуду

Фото: Flickr

В Соединенных Штатах, где на этой неделе несколько человек пострадали из-за въехавшего в ресторан такси, группа людей насмерть забила мужчину, который угнал со стоянки машину.

Ссылаясь на полицию города, CNN передает, что инцидент произошел 13 июля в городе Филадельфия (штат Пенсильвания) – 54-летний Эрик Худ попытался угнать автомобиль с тремя детьми внутри.

Попытка преступления оказалась неудачной – когда Худ попал в пробку, родители детей его догнали и выкинули из салона. Преступник ударил главу семейства и попытался сбежать, но его поймала толпа и избила.

Позже в больнице констатировали его смерть.

По факту случившегося пока что никого задержать не удалось – в полиции Филадельфии просматривают видеозапись происшествия, чтобы установить личности людей, причастных к нападению.

Дети в результате инцидента не пострадали, добавили в полиции.

Напомним, в прошлом месяце на выпускном вечере в Филадельфии произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере один человек погиб и еще семь пострадали.

Мы также писали о том, что в Филадельфии сел самолет с загоревшимся двигателем – Тамми Шульц проявила мастерство пилотажа и посадила воздушное судно.

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Тег угон, Филадельфия, угонщик, линчевали, суд Линча

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