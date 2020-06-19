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В США толпа снесла памятник Джорджу Вашингтону: видео

19 июня, 15:03

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Протестующие повалили и исписали статую первого президента США в Портленде

После третьего президента США Томаса Джефферсона, памятник которому повалили ранее на этой неделе, американцы снесли памятник другому главе государства.

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На этот раз, как сообщает телеканал KOIN, досталось еще одному "отцу-основателю" США – Джорджу Вашингтону.

Так, 18 июня около 30-40 протестующих собрались возле здания "Американо-германского общества" в городе Портленд, штат Орегон, и сначала накинули на голову статуи американский флаг и подожгли.

Потом при помощи веревок памятник первому президенту США и одному из авторов Конституции страны повалили на землю и исписали граффити. Среди прочих надписей на монументе появилась дата "1619", когда в Америку привезли первых чернокожих рабов.

Полиция начала расследование инцидента.

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Как и его соратник Томас Джеффесон, Вашингтон при жизни владел сотнями рабов. Несмотря на то, что он принимал активное участие в подготовке Билля о правах, своих рабов он освободил только посмертно.

Народный гнев памятники деятелям былых времен навлекли на себя после того, как 25 мая в городе Миннеаполис в результате грубого задержания белыми полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Город охватили протесты, которые вскоре перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи.

Кроме бывших президентов-рабовладельцев, досталось также героям Гражданской войны в США, которые принимали в ней участие на стороне рабовладельческого Юга, а также открывателю Америки Христофору Колумбу.

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протесты Вашингтон памятник статуя монумент Портленд Орегон

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