В США толпа снесла памятник Джорджу Вашингтону: видео

После третьего президента США Томаса Джефферсона, памятник которому повалили ранее на этой неделе, американцы снесли памятник другому главе государства.
На этот раз, как сообщает телеканал KOIN, досталось еще одному "отцу-основателю" США – Джорджу Вашингтону.
Так, 18 июня около 30-40 протестующих собрались возле здания "Американо-германского общества" в городе Портленд, штат Орегон, и сначала накинули на голову статуи американский флаг и подожгли.
Потом при помощи веревок памятник первому президенту США и одному из авторов Конституции страны повалили на землю и исписали граффити. Среди прочих надписей на монументе появилась дата "1619", когда в Америку привезли первых чернокожих рабов.
Полиция начала расследование инцидента.
Как и его соратник Томас Джеффесон, Вашингтон при жизни владел сотнями рабов. Несмотря на то, что он принимал активное участие в подготовке Билля о правах, своих рабов он освободил только посмертно.
Народный гнев памятники деятелям былых времен навлекли на себя после того, как 25 мая в городе Миннеаполис в результате грубого задержания белыми полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Город охватили протесты, которые вскоре перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи.
Кроме бывших президентов-рабовладельцев, досталось также героям Гражданской войны в США, которые принимали в ней участие на стороне рабовладельческого Юга, а также открывателю Америки Христофору Колумбу.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк