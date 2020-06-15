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В США толпа снесла памятник "Отцу-основателю" страны: видео

15 июня, 14:37

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Протестующие против расизма повалили с монумента статую бывшему президенту Томасу Джефферсону

Вслед за памятниками Христофору Колумбу и военным деятелям Конфедерации, которые активно сносили в США на прошлой неделе, протестующие против расизма и полицейской жестокости переключились на бывших лидеров страны.

Так, в городе Портленд, штат Орегон, прошла акция, участники которой повалили статую третьего президента и одного из Отцов-основателей США Томаса Джефферсона.

Как сообщает OregonLive, участники марша хотели пройти от старшей школы им. Джефферсона до местного парка. Всего мероприятие собрало около тысячи человек.

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Сперва они написали на монументе "Рабовладелец", после чего при помощи веревок сбросили с постамента статую покойному президенту.

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Стоит отметить, что за свою жизнь Томас Джеффесон владел порядком шести сотен рабов. Потом он публично осудил рабство в США и стал одним из авторов Декларации о независимости, а позже принимал активное участие в подготовке Билля о правах.

Напомним, что раньше в Вирджинии решили демонтировать памятник главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Ли, а в городе Ричмонд вообще хотят снести все памятники героям Гражданской войны в США со стороны рабовладельческого Юга.

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Народный гнев памятники деятелям былых времен навлекли на себя после того, как 25 мая в городе Миннеаполис в результате грубого задержания белыми полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Город охватили протесты, которые вскоре перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи.

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