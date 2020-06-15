В США толпа снесла памятник "Отцу-основателю" страны: видео

Вслед за памятниками Христофору Колумбу и военным деятелям Конфедерации, которые активно сносили в США на прошлой неделе, протестующие против расизма и полицейской жестокости переключились на бывших лидеров страны.

Так, в городе Портленд, штат Орегон, прошла акция, участники которой повалили статую третьего президента и одного из Отцов-основателей США Томаса Джефферсона.

Как сообщает OregonLive, участники марша хотели пройти от старшей школы им. Джефферсона до местного парка. Всего мероприятие собрало около тысячи человек.

Реклама

Сперва они написали на монументе "Рабовладелец", после чего при помощи веревок сбросили с постамента статую покойному президенту.

В тренде Смертельное ДТП Михаила Ефремова и похороны Джорджа Флойда: главное в мире за неделю

Стоит отметить, что за свою жизнь Томас Джеффесон владел порядком шести сотен рабов. Потом он публично осудил рабство в США и стал одним из авторов Декларации о независимости, а позже принимал активное участие в подготовке Билля о правах.

Напомним, что раньше в Вирджинии решили демонтировать памятник главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Ли, а в городе Ричмонд вообще хотят снести все памятники героям Гражданской войны в США со стороны рабовладельческого Юга.

Реклама

Народный гнев памятники деятелям былых времен навлекли на себя после того, как 25 мая в городе Миннеаполис в результате грубого задержания белыми полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Город охватили протесты, которые вскоре перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама