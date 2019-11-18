В США три человека стали жертвами стрельбы возле супермаркета

/ Фото: CNN

Три человека стали жертвами стрельбы на автостоянке у супермаркета в американском штате Оклахома. Об этом сообщила в понедельник в "Фейсбуке" пресс-служба полицейского управления города Данкэн (штат Оклахома).

Фото: twitter.com/RyanWoodDFW

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Видео: Reuters

"В данный момент мы можем подтвердить, что на автостоянке у магазина Walmart произошла стрельба, — говорится в сообщении. — Три человека погибли. Один мужчина и одна женщина находились в салоне автомашины, один мужчина — рядом с машиной. На месте преступления обнаружен пистолет". Каких-либо других подробностей не приводится.

Фото: twitter.com/RyanWoodDFW

Как сообщила местная телестанция KSWO, один из погибших — тот, кто открыл огонь. В целях предосторожности власти приняли решение временно приостановить занятия в расположенных поблизости школах.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека. На следующий день стрельбу устроили в центре Дейтона, были убиты девять человек.

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