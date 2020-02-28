В США троллят россиян: американский вертолет уничтожил танк "Армата" и БМП "Курганец"

На днях американская компания Bell Helicopter, производящая вертолеты и винтокрылы, выпустила рекламный видеоролик, в котором показала возможности своей продукции, а заодно потроллила россиян.

На анимационном видео пара боевых вертолетов Bell 360 Invictus уничтожает продукцию российской военки: они засекают взвод вечно перспективных танков пятого поколения Т-14 "Армата", ложатся на боевой разворот и накрывают их ракетами системы "воздух-земля".

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Затем "инвиктусы" при помощи тепловых ловушек уворачиваются от удара ракеты переносного зенитного комплекса и с помощью 20-миллиметровой пушки уничтожают БМП, до боли напоминающую российскую Б-11 на базе "Курганца-25". После этого Bell 360 на бреющем полете проходит над головами наступающих американских военных.

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Компания Bell предложила свой вертолет американской армии для участия в конкурсе разведывательной авиации будущего (FARA). Основанный на новейших технологиях Bell 360 Invictus будет иметь радиус действия в 250 км и сможет двигаться со скоростью до 370 км/ч. Его вооружением станут ракеты и скорострельная пушка.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине появился "убийца" "Арматы". Речь идет об условно советском проекте "Объект 477", известном как "Боксер", или "Молот", который фактически разрабатывался еще во времена УССР.

Также мы писали, что танкисты армии США дали свое заключение "Армате" и назвали ее уязвимые места.

А между тем, как выглядят модернизированные украинские Т-64, смотрите на видео:

Видео: Укроборонпром

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