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В США у военного самолета загорелся двигатель во время полета

12 июля, 18:16

В момент аварии на борту "транспортника" Boeing E-3 Sentry находились шесть человек

Boeing E-3 Sentry
Boeing E-3 Sentry. Фото: Flickr

Спустя день после того, как у пассажирского лайнера авиакомпании Delta Air Lines во время полета отказала одна из турбин, военно-транспортный самолет ВВС США совершил экстренную посадку в американском штате Небраска из-за возгорания в двигателе.

Инцидент произошел вечером 11 июля (по местному времени) с самолетом Boeing E-3 Sentry с шестью людьми на борту, который вылетел из штата Оклаома.

"Из-за скорости и прочего не всегда можно увидеть возгорание в двигателе. Когда он сбавил скорость для посадки, мы увидели, что он горит", – заявил глава местной пожарной службы Скотт Осандер.

Самолет приземлился в аэропорту города Линкольн, после чего всех находившихся на борту эвакуировали при помощи трапа. Само воздушное судно отправили на ремонт.

Напомним, что в мае на военной базе ВМС США в штате Флорида произошла авария с самолетом – во время посадки прибывший с военной базы Гуантанамо Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке. На борту авиалайнера находились 136 человек: американские военные, члены их семей и лица, которые выполняли различные работы для Пентагона.


Ранее мы писали, что в штате Техас произошло крушении небольшого двухмоторного самолета в результате которого погибли десять человек.

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Тег самолет, Boeing, аварийная посадка, ВВС США

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