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В США ученые заявили об обнаружении антитела защищающего от COVID-19

17 мая, 02:20

Елена Вус

Лекарства на основе антитела могут появиться раньше вакцины

Американские ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics обнаружили новое антитело, которое может позволить лечить заболевание коронавирусом COVID-19 за 4 дня.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам ученых, принцип действия обнаруженных антител под названием STI-1499 заключается в том, что они движутся вокруг вируса и выводят его из человеческого организма в течение 4 дней.

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"Мы хотим подчеркнуть, что есть лекарство. Есть решение, которое работает на 100%. Если в вашем организме есть нейтрализующие антитела, вам не нужно социальное дистанцирование", - отметил основатель компании Генри Джи.

Отмечается, что лекарства на основе антитела могут появиться раньше вакцины.

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Кроме того, американские ученые утверждают, что смогут производить до 200 тысяч доз лекарств против коронавируса. При этом компания Sorrento Therapeutics стремится изготовить еще десятки миллионов доз, чтобы удовлетворить все потребности человечества.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность сделать бесплатной разрабатываемую в стране вакцину от коронавируса.

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Ранее в ЕС рассказали, когда будет одобрена вакцина от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США лекарства ученые коронавирус Антитела COVID-19

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