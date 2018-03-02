В США учительница-красотка развращала школьника и угощала наркотиками

26-летнюю учительницу из Флориды Стефани Петерсон Ферри обвиняют в интимной связи с восьмиклассником. Согласно материалам следствия, подозреваемая отправляла 14-летнему ученику свои фото ню, а когда ее муж уходил на работу, приглашала подростка к себе домой и занималась с ним сексом. Школьник признался, что учительница покупала ему марихуану. Как сообщает NewsJournal, девушку задержали 28 февраля, за два дня до этого она уволилась из школы.

Муж подозреваемой пожарный Брендон Ферри отказался от комментариев. Они состояли в браке с 2015 года, а 12 февраля подали на развод после того, как стало известно о романе учительницы с учеником.

Фото: heavyeditorial

Расследование по делу началось, когда в полицию обратились родители мальчика. Они беспокоились о сыне. Его оценки ухудшились, а из школы поступил звонок от одного из учителей. Он просил лучше присматривать за ребенком. Родителям звонок показался странным, и они в шутку спросили сына, не приставали ли к нему в школе. К их удивлению подросток сознался, что его совратила учительница.

Он рассказал, что неоднократно вступал с Ферри в сексуальную связь во время вечерних вылазок из дома. Учительница просила никому ничего не говорить, чтобы у них не возникли проблемы. Парень добавил, что Стефани давала ему курить марихуану, из-за чего он стал хуже учиться.

Фото: heavyeditorial

Детективы просмотрели переписку учительницы с учеником и обнаружили в ней откровенные фото девушки. Также они обменивались снимками своих половых органов через приложение Snapchat.

Ферри преподавала у подростка естественные науки с седьмого класса, а когда он перешел в восьмой, предложила более тесное общение. Школьник проводил много времени в ее классе после уроков, Стефани жаловалась ему на отстраненность мужа. У него не было смартфона, поэтому Ферри давала ему свой, чтобы он мог зайти в Инстаграм. Однажды он забыл выйти из аккаунта, и Стефани оставила ему откровенное сообщение. С этого начались их отношения.

Фото: heavyeditorial

На одной из ранних встреч они занялись сексом в машине на парковке перед домом Ферри. Для подростка это был первый раз. Позже она орально удовлетворила мальчика на диване в ее собственном доме и еще несколько раз в амбаре рядом с домом парня. Согласно отчету, он дважды отказывался от секса из-за отсутствия презервативов.

Учительницу взяли под стражу и посадили в окружную тюрьму с залогом в 25 тысяч долларов. Расследование продолжается.

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