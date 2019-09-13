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В США украинца обвиняют в мошенничестве и кибератаках

13 сентября, 19:32

Украинец решился на соглашение, чтобы избежать пожизненного заключения

В США гражданину Украины инкриминируют обвинения в кибератаках и мошенничестве, но за признание вины с 34-летнего Федора Гладыря снимут часть других подозрений.

Нынешние обвинения грозят украинцу сроком заключения в 25 лет, а в случае, если бы он не пошел на сделку с американской Фемидой, то мог бы получить и пожизненное. По словам защитника, Аркадия Буха, объявление приговора Гладырю ожидается в 2020 году.

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Напомним, что трое украинцев были арестованы в прошлом году – власти США подозревают их в скандальных хакерских атаках – групе инкриминируют похищение данных около 15 миллионов кредитных и дебетовых карт, а также атаки на рестораны и казино.

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Ранее мы сообщали о том, что в штате Оклахома арестовали двух хакеров, которые взломали криптовалютную платформу Crowd Machine и украли токенов на общую сумму в 14 млн долларов.

Также стоит напомнить о том, что компания Facebook подала в суд на двух киевских хакеров, которые с помощью вредоносных расширений браузера отфильтровывали данные профиля пользователей соцсети и их списки друзей.

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мошенничество хакер украинец кибератака

Источник: Сегодня

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