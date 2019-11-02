В США "украинец" пришел с оружием в магазин и получил двое суток тюрьмы

Фото: texastribune.org

В американском штате Миссури местного жителя Дмитрия Андрейченко приговорили к тюремному заключению продолжительностью 48 часов. В августе его задержали с огнестрельным оружием в магазине Walmart. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу, 1 ноября, на сайте прокурора округа Грин Дэна Паттерсона.

По данным властей, Андрейченко 8 августа пришел в магазин с огнестрельным оружием. Он был задержан сотрудником службы пожарной охраны. Молодой человек позже утверждал, что намеревался провести "социальный эксперимент" и узнать, соблюдают ли в Walmart вторую поправку к американской конституции, гарантирующую право на приобретение и ношение огнестрельного оружия. Андрейченко снимал происходящее на камеру.

Как следует из заявления, он признал вину в том, что "спровоцировал ложный вызов полиции". Первоначально окружная прокуратура предъявила ему обвинения в "угрозе совершения террористического акта второй степени". Под этим подразумевали "безрассудное пренебрежение к риску спровоцировать эвакуацию", а также действия, которые могут вызвать у окружающих панику и впечатление, что человек намерен поставить их жизнь под угрозу или совершить насильственные действия.

В прокуратуре также акцентировали внимание на том, что один человек пострадал в результате автоаварии, которая произошла, когда сотрудники полиции ехали в Walmart. Андрейченко могло грозить до четырех лет тюрьмы.

Согласно вынесенному приговору, он в течение двух лет будет находиться под особым надзором властей. Его также обязали пройти курс обучения обращению с огнестрельным оружием. В Миссури лицам старше 19 лет разрешено открытое ношение оружия.

Адвокат Андрейченко Ди Уомплер ранее сообщил, что молодой человек, вероятнее всего, имеет украинское происхождение.

Ранее мы писали, что в США на вечеринке в честь праздника Хеллоуин в городе Лонг-Бич устроили стрельбу. Прибывшие на место событий пожарные обнаружили жуткое зрелище: 12 человек с огнестрельными ранениями. Часть из них были в костюмах.

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