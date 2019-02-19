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В США умер моряк с легендарной фотографии "Поцелуй на Таймс-Сквер"

Сегодня, 02:29

Журналисты сняли поцелуй моряка и медсестры 14 августа 1945 года  на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

Фото: Getty Images
В США умер моряк с легендарной фотографии "Поцелуй на Таймс-Сквер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b4a/f00/5c6b4af004c0a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b4a/f00/5c6b4af004c0a.jpg США Журналисты сняли поцелуй моряка и медсестры 14 августа 1945 года  на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

Американский ветеран Джордж Мендонса, который стал известным благодаря снимку, где он целует девушку в День победы над Японией, умер в возрасте 95 лет.

Об этом его дочь сообщила NBC News.

Мендонса ушел из жизни 17 февраля в доме престарелых города Мидлтаун в штате Род-Айленд. По словам дочери, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ветеран немного не дожил до дня рождения: 19 февраля  ему бы исполнилось 96 лет.

Журналисты сняли поцелуй моряка и медсестры 14 августа 1945 года  на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. В тот день президент США Гарри Трумэн объявил о победе над Японией, после чего американцы заполонили улицы. Среди тех, кто вышел праздновать, была 21-летняя помощница стоматолога, медсестра Грета Циммер Фридман. В какой-то момент к ней подошел ранее неизвестный ей 22-летний Мендонса и поцеловал. Специалисты с помощью системы распознавания лиц позже подтвердили, что героями снимка стали именно эти двое.

Фото: Getty Images

Снимок с матросом и медсестрой, которую сделал фотожурналист Life Альфред Эйзенштадт, стал одним из главных символов окончания Второй мировой войны. У него есть несколько названий, в том числе "Поцелуй на Таймс-сквер".

Напомним, французский фотограф Тибо Бунуст в рамках своего проекта снимал жителей одной гостиничный комнаты. Каждый человек переживает свою историю, в то время как комната мотеля обеспечивает приватность. Персонажей много, но во всех похожее состояние – одиночество.

Кроме этого, мы писали, что британец Саймон Хупер из Лондона воспитывает четырех дочерей и ежедневно делится фотографиями семейного быта с подписчиками в Instagram. А их у него немало – более 760 тысяч. 

Смотрите видео: как фотосессия может изменить вашу жизнь.

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