В США умер моряк с легендарной фотографии "Поцелуй на Таймс-Сквер"
Журналисты сняли поцелуй моряка и медсестры 14 августа 1945 года на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
Американский ветеран Джордж Мендонса, который стал известным благодаря снимку, где он целует девушку в День победы над Японией, умер в возрасте 95 лет.
Об этом его дочь сообщила NBC News.
Мендонса ушел из жизни 17 февраля в доме престарелых города Мидлтаун в штате Род-Айленд. По словам дочери, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Ветеран немного не дожил до дня рождения: 19 февраля ему бы исполнилось 96 лет.
Журналисты сняли поцелуй моряка и медсестры 14 августа 1945 года на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. В тот день президент США Гарри Трумэн объявил о победе над Японией, после чего американцы заполонили улицы. Среди тех, кто вышел праздновать, была 21-летняя помощница стоматолога, медсестра Грета Циммер Фридман. В какой-то момент к ней подошел ранее неизвестный ей 22-летний Мендонса и поцеловал. Специалисты с помощью системы распознавания лиц позже подтвердили, что героями снимка стали именно эти двое.
Фото: Getty Images
Снимок с матросом и медсестрой, которую сделал фотожурналист Life Альфред Эйзенштадт, стал одним из главных символов окончания Второй мировой войны. У него есть несколько названий, в том числе "Поцелуй на Таймс-сквер".
Напомним, французский фотограф Тибо Бунуст в рамках своего проекта снимал жителей одной гостиничный комнаты. Каждый человек переживает свою историю, в то время как комната мотеля обеспечивает приватность. Персонажей много, но во всех похожее состояние – одиночество.
Кроме этого, мы писали, что британец Саймон Хупер из Лондона воспитывает четырех дочерей и ежедневно делится фотографиями семейного быта с подписчиками в Instagram. А их у него немало – более 760 тысяч.
Смотрите видео: как фотосессия может изменить вашу жизнь.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В США умер моряк с легендарной фотографии "Поцелуй на Таймс-Сквер"". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прогулка по Будапешту: как увидеть самые красивые места в городе за уикенд
Венгерская столица поражает сказочной красотой и богатой историей
Студент показал, что с его зубами за полгода сделали энергетики
Парень выпивал до 45 банок газировки в неделю
Выходные в сказочной Венеции: как увидеть город-мечту за 100 евро
Автобусные экспресс-туры – идеальный вариант для работающих людей
10 лет спустя: герои фильма "500 дней лета" в забавной фотосессии
Джозеф Гордон-Левитт и Зои Дешанель через 10 лет после выхода фильма "500 дней лета"