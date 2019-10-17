В США умер один из инициаторов импичмента Трампа

Конгрессмен Элайджа Каммингс. Фото: REUTERS/Mary F. Calvert

В американском Балтиморе скончался 68-летний американский конгрессмен-демократ Элайджа Каммингс. Член Палаты представителей США от штата Мэриденд был одним из инициаторов процедуры импичмента президента Дональда Трампа в Конгрессе.

Как сообщили в его офисе, Каммингс умер в ночь на 17 октября в больнице имени Джона Хопкинса. Обстоятельства его смерти не приводятся, но отмечается, что он испытывал длительное ухудшение состояния здоровья.



Напомним, что в сентябре управляющие Палатой представителей демократы начали формальную процедуру расследования относительно импичмента президента Трампа.

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Именно Элайджа Каммингс был одной из ключевых фигур данной инициативы, поскольку он возглавлял комитет Палаты представителей по вопросам надзора – одного из трех, которые рассматривают вопрос импичмента.

Как мы уже писали, хозяина Белого дома обвинили в попытках давления на Украину с целью проведения расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.

"Сегодня" также сообщали, что ранее Белый дом потребовал от Палаты представителей единогласной поддержки импичмента, но в нижней палате Конгресса ответили, что пока не собираются проводить такое голосование.

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