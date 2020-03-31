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В США умер первый инфицированный коронавирусом военнослужащий

31 марта, 04:48

Елена Кузьмич

Он был госпитализирован 21 марта

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что первый американский военнослужащий умер после инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте Пентагона заявлении.

Отмечается, что военнослужащий из американского штата Нью-Джерси умер еще в субботу, 28 марта. Он был госпитализирован 21 марта после того, как его тест на новый коронавирус дал положительный результат.

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"Это тяжелая потеря для нашего военного сообщества, и мы выражаем соболезнования его семье, друзьям, гражданским коллегам и всей Национальной гвардии, — приводятся слова Эспера в заявлении. — Известие об этой потере укрепляет нашу решимость еще более тесно сотрудничать с нашими межведомственными партнерами для того, чтобы остановить распространение вызываемого коронавирусом нового типа заболевания COVID-19".

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 161,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли почти 3 тыс. человек, 5 644 выздоровели.

Ранее сообщалось, что введение федеральным правительством США общенационального карантина в связи с распространением нового коронавируса в стране крайне маловероятно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США умер Пентагон коронавирус американские военные

Источник: ТАСС

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