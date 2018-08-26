В США умер сенатор Джон Маккейн

Американский политик был чуть ли не главным другом Украины в Соединенных Штатах Америки

Известный американский политик сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в ночь с 25 на 26 августа от тяжелого недуга. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление его семьи.

Отмечается, что умер он в возрасте 81 года у себя дома в Аризоне. В последние минуты жизни с ним были его 64-летняя жена Синди и родные.

"Мое сердце разбито… Он умер так же, как он жил — по его собственным правилам, в окружении любимых им людей, в месте, которое он любил больше всего", — написала в Twitter супруга Маккейна, которая прожила с ним 38 лет.

Напомним, еще вчера было заявление, что Маккейн решил больше не бороться с раком. Со своей сильной волей Маккейн принял решение не продолжать в дальнейшем лечение, отметили члены семьи сенатора.

Как известно, в июле прошлого года Дж.Маккейн объявил, что у него диагностировали глиобластому в четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

Сам политик еще в прошлом году оценил шансы излечится от рака. Маккейн утверждал, что в борьбе с раком врачи дают ему "очень плохой прогноз". Он отметил, что у него есть "чувство страха того, что произойдет", но благодарен за то, что прожил "замечательную жизнь".

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты от Республиканской партии. Также он известен жесткой политикой в отношении России, против которой призывал к новым и новым санкциям, и действующего президента США Дональда Трампа.

В то же время общеизвестно, что Маккейн является одним из главных друзей Украины США. Он не раз высказывался в поддержку нашей страны, призывал оказать помощь в борьбе с российской агрессией и вступался за Украину в вопросе предоставления летального оружия.