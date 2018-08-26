В США упал легкомоторный самолет: есть погибшие

В субботу, 25 августа, в американском штате Джорджия потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате катастрофы погибли четыре человека. Об этом сообщила в воскресенье, 26 августа, телекомпания CBS.

По информации телекомпании, еще один человек находится в больнице в критическом состоянии. Представитель местных властей рассказал, что больше никого на борту не было.

Отмечается, что самолет принадлежал местному клубу парашютистов.

Ранее в России разбился самолет. Инцидент произошел в Калачевском районе Волгоградской области, когда тот проводил опыление полей.

Также в мексиканском штате Дуранго разбился самолет авиакомпании Aeromexico, на борту которого находился 101 человек. Сообщается, что ЧП произошло фактически сразу после взлета самолета из города Дуранго.

Напомним, истребитель потерпел крушение в Греции при заходе на посадку недалеко от острова Скирос в Эгейском море. Происшествие произошло в девяти милях от северо-восточного побережья острова. Пилот погиб на месте.