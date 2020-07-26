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В США упал небольшой самолет: есть погибшие

26 июля, 03:49

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Сколько именно человек пострадали, пока не уточняется

Небольшой самолет Piper 32 упал на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан (штат Юта), на борту находились шесть человек.

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Об этом сообщает Fox News Channel.

Несколько из них пострадали, по предварительной информации, есть погибшие, сообщила представитель полиции Дженнифер Уортен.

Сколько именно человек пострадали, пока не уточняется. По словам Уортен, "возможно, что есть погибшие". По данным полиции, в жилом доме находился один человек.

На месте происшествия начался пожар. Повреждены три жилых дома.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в Германии легкомоторный самолет врезался в жилой дом в городе Везель, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В результате крушения погибли не менее трех человек, один ребенок пострадал.

По данным местной полиции, после столкновения крыша здания загорелась. Сейчас огонь удалось локализировать. Копы не уточнили, были ли жертвы среди жильцов дома, или же они находились на борту самолета.

Также спасатели рассказали, что стало причиной крушения легкомоторного самолета в Германии.

Видео: Reuters

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США самолет жертвы

Источник: ТАСС

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