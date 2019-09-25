В США ураган "Лорен" затопил Аризону

Остатки тропического урагана "Лорена" затронули американский штат Аризона.

Автострады вблизи Финикса ушли под воду. Людям приходилось не ехать, а переплывать дороги. Тех, кто застревал посреди дороги, вытаскивали спасатели.

Из-за наводнений в районе потопа закрыли школы, так как автобусы с детьми доехать не смогли.

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Метеорологи на ближайшие дни дают неутешительные прогнозы – ожидаются грозы с градом и возможны новые подтопления.

Ранее мы писали об одном погибшем в результате тропического шторма в Техасе.

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Как выяснилось, в округе Джефферсон мужчина получил удар электротоком и утонул, пытаясь спасти свою лошадь. Кроме того, губернатор Техаса Грег Эбботт уже объявил режим чрезвычайной ситуации на территории 13 округов штата.

Ранее сообщалось, что минимум 50 человек погибли из-за урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова 1 сентября.

Кроме того, торнадо, образовавшиеся под воздействием урагана "Дориан", разрушили несколько домов в штате Северная Каролина. Ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на пике мощности "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но потом он ослаб до четырех баллов.

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