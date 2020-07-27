В США ураган разрушил часть "стены Трампа": видео

Ураган "Ханна", из-за которого в американском штате Техас объявили чрезвычайную ситуацию, повредил часть так называемой "стены Трампа" – ограждения на границе с Мексикой, которое было установлено по инициативе американского президента Дональда Трампа.

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"Тропический шторм Ханна сильными порывами ветра сбил часть пограничной стены между Тамаулипасом и Техасом", - сообщил в Twitter журналист Женаро Вильямиль.

Шторм снес часть "стены Трампа"

Он опубликовал видеоролик: на кадрах видны люди в рабочей одежде возле обрушивающейся стены.

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Власти пока официально не подтверждали обрушение стены.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о формировании тропического шторма "Ханна" в ночь на пятницу, 24 июля. В субботу он усилился до урагана. Атмосферное явление уже достигло побережья Техаса.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о введении режима ЧС в 32 из 254 округов штата, по большей части прибрежных. Данная мера позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия. Это дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США.

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