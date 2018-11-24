В США устроили стрельбу из-за скидок в "черную пятницу": убит человек

Вчера, 11:58

Конфликт на фоне начала рождественских распродаж в одном из торговых центров Алабамы закончился перестрелкой 


В результате перестрелки, которая произошла в ночь на 23 ноября в торговом центре американского города Гувер, штат Алабама, один несовершеннолетний был убит и еще двое ранены.

Ссылаясь на местную полицию, агентство The Associated Press сообщает, что конфликт случился на фоне так называемой "Черной пятницы" – начала рождественских распродаж в американских магазинах, которые начинаются после Дня благодарения.

Дожидаясь начала скидок в ТЦ Riverchase Galleria, между двумя парнями началась потасовка, в ходе которой один из них открыл стрельбу. Пытаясь скрыться с места происшествия, он был перехвачен стражами порядка. Во время оказания сопротивления стрелок был убит.

Второго потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, в результате конфликта пострадала 12-летняя девочка, о состоянии которой информации пока не поступало.

Напомним, ранее в городе Таузанд-Окса, штат Калифорния, произошла перестрелка, жертвами которой стали 13 человек. В момент случившегося в баре проходила студенческая вечеринка, на которой собрались несколько сотен человек.

Кроме того, сообщалось о стрельбе близ больницы на востоке Чикаго, из которой медучреждение было частично эвакуировано. В результате случившегося злоумышленник был убит, а один страж порядка был госпитализирован в критическом состоянии.
США, убийство, стрельба, расстрел, черная пятница
Источник:

ТАСС

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