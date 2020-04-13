Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,56
  1. Мировые новости
  2. США

В США утята гуськом ходили за полицейскими (трогательное видео)

13 апреля, 21:22

Сергей Пономаренко

Копы помогли потерявшимся детенышам найти свою маму

В Соединенных Штатах Америки, где сейчас борются со вспышкой коронавируса, сняли трогательное видео, как стаи утят гуськом ходили за полицейскими.

Это произошло в парке города Хьюстон. Утята потерялись и пристроились за копами, чтобы найти свою маму. Полицейским пришлось поработать некоторое время смотрителями птиц. Два сержанта ходили с утятами аллеями парка до тех пор, пока не нашли маму детенышей. О том, что поиски увенчались успехом, полиция города позже написала на своем сайте.

Реклама

Ранее "Сегодня" рассказывали о еще одном видео с утками, которое стало популярным в интернете. На ролике дикие утки терпеливо дожидаются сигнала светофора, чтобы перебежать дорогу. Небольшой ролик опубликовал пользователь Facebook под ником Michael Evgi, и за 10 дней видео набрало более 12 миллионов просмотров.

В тренде
Заразить молодежь коронавирусом: немецкий эпидемиолог дал жесткий совет в борьбе с COVID-19

Также мы писали о том, что в Киеве, для того, чтобы помочь утиному семейству перейти дорогу, водители остановили движение транспорта. Это случилось на транспортной развязке возле Дарницкого моста.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США полиция хьюстон утки полицейские

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 13 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 13 апреля и все подробностиДругие страны
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущенаЭкономика
Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкоголь
Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкогольЭкономика
"Коронавирус создал Чарльз Либер": в чем реально подозревают профессора из ГарвардаСША
Больных COVID-19 в Нью-Йорке больше, чем во всей Испании: людей хоронят в общих могилах
Больных COVID-19 в Нью-Йорке больше, чем во всей Испании: людей хоронят в общих могилахСША
США обновили мировой рекорд по смертям от коронавируса
США обновили мировой рекорд по смертям от коронавирусаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...