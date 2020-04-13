В США утята гуськом ходили за полицейскими (трогательное видео)

В Соединенных Штатах Америки, где сейчас борются со вспышкой коронавируса, сняли трогательное видео, как стаи утят гуськом ходили за полицейскими.

Это произошло в парке города Хьюстон. Утята потерялись и пристроились за копами, чтобы найти свою маму. Полицейским пришлось поработать некоторое время смотрителями птиц. Два сержанта ходили с утятами аллеями парка до тех пор, пока не нашли маму детенышей. О том, что поиски увенчались успехом, полиция города позже написала на своем сайте.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о еще одном видео с утками, которое стало популярным в интернете. На ролике дикие утки терпеливо дожидаются сигнала светофора, чтобы перебежать дорогу. Небольшой ролик опубликовал пользователь Facebook под ником Michael Evgi, и за 10 дней видео набрало более 12 миллионов просмотров.

Также мы писали о том, что в Киеве, для того, чтобы помочь утиному семейству перейти дорогу, водители остановили движение транспорта. Это случилось на транспортной развязке возле Дарницкого моста.

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