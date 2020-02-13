В США увеличилось число зараженных новым коронавирусом

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Новый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в США. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Общее число зараженных на территории США достигло 14 человек. Телекомпания NBC со ссылкой на представителя CDC, уточняет, что речь идет о втором случае заражения новым коронавирусом в калифорнийском городе Сан-Диего. При этом личность инфицированного не уточняется. Первый инфицированный в этом городе, о котором стало известно в понедельник, был эвакуирован из китайского города Уханя 5 февраля.

Вспышка заболевания, вызываемого вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию.

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По последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило более 48 тыс. человек. Смертельный исход зафиксирован в 1,3 тыс. случаев.

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более 10 млрд долларов.

Ранее "Сегодня" сообщали, что дипломаты рассказали о состоянии двух зараженных коронавирусом украинцев.

Человечество должно проявить в борьбе с новым коронавирусом такую же сплоченность, как в ХХ веке, когда в условиях холодной войны ученые совместно трудились над решением задачи ликвидации оспы. С таким заявлением выступил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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