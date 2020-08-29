В США увеличилось число жертв урагана "Лаура"

Не менее пяти человек погибло при падении деревьев

Число жертв урагана "Лаура" в американских штатах Луизиана и Техас выросло до 14. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о гибели шести человек.

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Не менее пяти человек погибло при падении деревьев. Один утонул. Восемь умерли из-за отравления угарным газом. Они неправильно использовали электрические генераторы, когда укрывались от урагана.

Ранее циклон "Лаура", считавшийся в то время ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона, достиг побережья Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. В Техасе, Луизиане и Арканзасе около 600 тысяч домов остаются без электроснабжения.

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Позже ураган "Лаура" ослаб до тропического шторма. В настоящее время он считается тропической депрессией.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Видео: Reuters

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