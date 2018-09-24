В США уверены, что уход Асада − вопрос времени

Сегодня, 03:04

Хейли считает, что что народ Сирии не доверит управление страной Асаду

фото AFP
фото AFP

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о том, что руководство ее страны не работает над тем, чтобы сместить с поста президента Сирии Башара Асада.

Она уверена, что народ Сирии не доверит управление страной Асаду, потому его уход является вопросом времени, передает CBS.

"Мы не думаем, что он останется. Народ Сирии не допустит этого. Несомненно, ни Россия, ни Иран не считают, что его присутствие там – это хорошо. Так что я думаю, что это вопрос времени", – заявила Хейли.

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Напомним, что американский журналист-расследователь, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд 11 сентября выпустит в свет книгу о президенте Трампе и его администрации под названием Страх: Трамп в Белом доме. Выдержки из этой книги опубликовала во вторник газета The Washington Post.

В книге говорится о том, что после химической атаки в Сирии в апреле 2017 года Трамп потребовал от министра обороны Джеймса Мэттиса убить Башара Асада.

"Давай просто ***** убьем его! Давай, давай прикончим ***** их всех", – сказал Трамп Мэттису по телефону после атаки, цитирует Вудворд президента.

Напомним, Трамп заявил, что Россия и Иран совершат "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на последний оплот вооруженной оппозиции – провинцию Идлиб.

В свою очередь в Кремле ответили Трампу, что силы Асада готовятся к "решению проблемы" Идлиба.
Сирия, США, народ, уход, асад, Хейли

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