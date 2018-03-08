В США увидели "потенциально" положительные сигналы от КНДР
Рекс Тиллерсон призвал адекватно оценить ситуацию
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что от Северной Кореи исходят "потенциально" положительные сигналы, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс".
Он отметил, что, несмотря на это, США должны "очень трезво оценивать" ситуацию и быть реалистами.
По его словам, "до переговоров еще далеко". Сначала должны быть "разговоры", и лишь затем "переговоры", сказал он.
Дипломат сообщил, что после визита в Пхеньян южнокорейских представителей Сеул регулярно информирует Вашингтон о состоянии дел. Со своей стороны, США также делятся информацией с южнокорейскими партнерами.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.
В свою очередь недавно в Северной Корее отменили встречу с США в последний момент. Высокопоставленные лица Северной Кореи, в том числе и сестра лидера КНДР должны были встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом.