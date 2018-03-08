В США увидели "потенциально" положительные сигналы от КНДР

Сегодня, 15:09

Рекс Тиллерсон призвал адекватно оценить ситуацию

Фото: CNN
Фото: CNN

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что от Северной Кореи исходят "потенциально" положительные сигналы, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс".

Он отметил, что, несмотря на это, США должны "очень трезво оценивать" ситуацию и быть реалистами.

По его словам, "до переговоров еще далеко". Сначала должны быть "разговоры", и лишь затем "переговоры", сказал он.

Дипломат сообщил, что после визита в Пхеньян южнокорейских представителей Сеул регулярно информирует Вашингтон о состоянии дел. Со своей стороны, США также делятся информацией с южнокорейскими партнерами.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

В свою очередь недавно в Северной Корее отменили встречу с США в последний момент. Высокопоставленные лица Северной Кореи, в том числе и сестра лидера КНДР должны были встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом.
США, КНДР, Рекс Тиллерсон
Источник:

Интерфакс

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