В США уволится ответственный за производство новых Boeing 737 Max
Его назначили менее года назад, в прошлом августе, чтобы исправить погрешности в процессе производства и поставке комплектующих
Ранее сообщалось о том, что в ходе проведения испытаний на тренажере эксперты ФАУ выявили новый потенциальный источник риска в конструкции самолетов семейства Boeing 737 Max. Недочет, по информации издания, заключается в том, что в ситуации, когда определенная ошибка в работе процессора спровоцировала неуправляемое смещение хвоста самолета в горизонтальной оси, пилотам потребовалось слишком много времени, чтобы заметить неполадку. Американский регулятор предписал производителю самолета устранить этот источник опасности.
Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.
Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.
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