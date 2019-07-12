В США уволится ответственный за производство новых Boeing 737 Max

Его назначили менее года назад, в прошлом августе, чтобы исправить погрешности в процессе производства и поставке комплектующих

Фото: AFP

Вице-президент компании Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство новых Boeing 737 Max покинет свой пост после двух катастроф с самолетами этой модели, сообщила The Seattle Times.

Линдблад руководил процессом сборки Boeing 737 Max в городе Рентон. Его назначили менее года назад, в прошлом августе, чтобы исправить погрешности в процессе производства и поставке комплектующих. У компании были проблемы с деталями для двигателей и фюзеляжей. Отставка произошла на фоне двух крушений лайнеров и проблемы с их безопасностью.

57-летний управленец работает в Boeing 34 года и заслужил хорошую репутацию на разных должностях. По словам главы подразделения коммерческих самолетов Boeing Кевина МакАллистера, Линдблада никто не вынуждал подать в отставку. Он сам захотел уйти в конце прошлого года.

Ранее сообщалось о том, что в ходе проведения испытаний на тренажере эксперты ФАУ выявили новый потенциальный источник риска в конструкции самолетов семейства Boeing 737 Max. Недочет, по информации издания, заключается в том, что в ситуации, когда определенная ошибка в работе процессора спровоцировала неуправляемое смещение хвоста самолета в горизонтальной оси, пилотам потребовалось слишком много времени, чтобы заметить неполадку. Американский регулятор предписал производителю самолета устранить этот источник опасности. Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS. Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

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