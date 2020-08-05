В США уже не верят, что в Бейруте взорвалась бомба

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что "большинство полагает", что взрывы, потрясшие в Бейруте в Ливане, были результатом какой-то аварии, – об этом пишет Axios.

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Хотя ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он разговаривал с генералами, которые "похоже, считают, что это не был какой-то производственный взрыв" и что это была "какая-то бомба". Эти замечания вызвали замешательство и побудили анонимных представителей министерства обороны заявить американским СМИ, что пока нет никаких указаний на то, что взрывы были нападением.

"Все еще получаю информацию о том, что произошло", – сказал Эспер.

"Большинство считает, что это был несчастный случай, о котором сообщалось. Кроме того, мне не о чем больше сообщить по этому поводу. Это, очевидно, трагедия", – заметил он.

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"Мы скорбим по десяткам, если не сотням, возможно, убитых ливанцев и сочувствуем тысячам раненых. Ливан борется прямо сейчас по-разному, и очень жаль, что это происходит. Когда вы смотрите видео, это просто ужасно. Но мы хотим помочь. Я разговаривал с госсекретарем Помпео. Мы обращаемся к ливанскому правительству, связываемся с ним. Мы готовы предоставить им всю возможную помощь – гуманитарную помощь, медикаменты и т. д. Это – помощь народу Ливана", – резюмировал глава Пентагона.

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Добавим, что число погибших в результате взрыва аммиачной селитры в морском порту Бейрута достигло 137 человек.

Напомним, что местные власти оценивают ущерб, который трагедия нанесла городу, в 3-5 млрд долларов, что составляет почти 2% годового ВВП всего Ливана.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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