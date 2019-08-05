В США ужесточат наказание за расстрелы: Трамп хочет казнить убийц

На фоне участившихся в США массовых расстрелов людей – в последние дни в стране произошли сразу три таких инцидента – власти собираются ужесточить наказание за такой тип преступлений.
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время обращения к нации 5 августа после расстрелов в штатах Техас, Огайо и Иллинойс, анонсировав активизацию выявления доморощенных экстремистов.
"Мы попросили ФБР изыскать все дополнительные ресурсы, которые им необходимы для расследования и пресечения преступлений на почве ненависти и доморощенного терроризма", – отметил он.
Особое внимание при этом будет уделяться интернету, который, по словам Трампа, предоставляет опасные возможности для радикализации людей со слабой психикой. С этой целью также будут привлекаться и соцсети.
"Я приказываю Министерство юстиции совместно с ведомствами на местном уровне, уровне штатов, федеральном уровне, а также с компаниями — владельцами социальных сетей разработать инструменты, способные выявлять лица, которые собираются устроить массовый расстрел, до того, как они начнут действовать", — добавил президент.
Кроме того, он обещал, что в США ужесточат борьбу с нетерпимостью. За особо жестокие преступления, включая массовые расстрелы, в стране введут смертную казнь, которая будет "применяться в кратчайшие сроки, решительно и без многолетних проволочек".
Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Среди 20 жертв преступления оказались семеро граждан Мексики.
Не прошло и суток после этой трагедии, как в штате Огайо открыли стрельбу на улице возле одного из заведений в городе Дейтон. Стрелком оказался 24-летний житель расположенного в этом же штате города Беллбрук Коннор Беттс.
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