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В США ужесточат наказание за расстрелы: Трамп хочет казнить убийц https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 2019-08-05T18:21:00+03:00 США Американский президент анонсировал жесткие меры по борьбе с доморощенными экстремистами

На фоне участившихся в США массовых расстрелов людей – в последние дни в стране произошли сразу три таких инцидента – власти собираются ужесточить наказание за такой тип преступлений.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время обращения к нации 5 августа после расстрелов в штатах Техас, Огайо и Иллинойс, анонсировав активизацию выявления доморощенных экстремистов.

"Мы попросили ФБР изыскать все дополнительные ресурсы, которые им необходимы для расследования и пресечения преступлений на почве ненависти и доморощенного терроризма", – отметил он.

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Особое внимание при этом будет уделяться интернету, который, по словам Трампа, предоставляет опасные возможности для радикализации людей со слабой психикой. С этой целью также будут привлекаться и соцсети.

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"Я приказываю Министерство юстиции совместно с ведомствами на местном уровне, уровне штатов, федеральном уровне, а также с компаниями — владельцами социальных сетей разработать инструменты, способные выявлять лица, которые собираются устроить массовый расстрел, до того, как они начнут действовать", — добавил президент.

Кроме того, он обещал, что в США ужесточат борьбу с нетерпимостью. За особо жестокие преступления, включая массовые расстрелы, в стране введут смертную казнь, которая будет "применяться в кратчайшие сроки, решительно и без многолетних проволочек".

Напомним, в ночь с 3 на 4 сентября 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Среди 20 жертв преступления оказались семеро граждан Мексики.

Не прошло и суток после этой трагедии, как в штате Огайо открыли стрельбу на улице возле одного из заведений в городе Дейтон. Стрелком оказался 24-летний житель расположенного в этом же штате города Беллбрук Коннор Беттс.

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