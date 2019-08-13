В США ужесточат правила выдачи грин-карт мигрантам, которые живут на пособия

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Администрация выпустила распоряжение, ужесточающее правила выдачи грин-карт (права на постоянное жительство в США/ – Ред) тем иностранцам, которые, по оценке властей, с большой долей вероятности будут полагаться на государственные пособия. Об этом сообщил и. о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности США Кен Кучинелли.

"Правила препятствуют тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой долей вероятности стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту", — сказал он. Руководитель ведомства отметил, что таким образом "администрация президента США Дональда Трампа укрепляет идеалы самодостаточности и личной ответственности, обеспечивая ситуацию, при которой иммигранты могли бы сами себя содержать и добились бы успеха в Соединенных Штатах". Решение, по его словам, вступает в силу через два месяца.

Рейды произошли всего за несколько часов до приезда президента США Дональда Трампа в Эль-Пасо.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. Стрелявший разместил в интернете "манифест" с призывами "не допустить вторжения в Техас" мексиканских иммигрантов. В ночь на воскресенье стрельба также была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, ранения получили 27. Стрелок был убит на месте сотрудниками полиции. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

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Право на приобретение и ношение оружия гарантировано американцам Второй поправкой к Конституции. В последние годы власти США неоднократно предпринимали попытки ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в свете происходивших в стране инцидентов с его применением, однако успехом эти усилия до сих пор не увенчались.

Как сообщалось, после массовых расстрелов в США эксперты изучают влияние жестоких видеоигр.

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