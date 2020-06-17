В США в 75-летнего участника протеста после стычки с полицейскими обнаружена трещина в черепе

Он не способен пока самостоятельно ходить

Адвокат 75-летнего протестующего Мартина Гуджино в городе Буффало (штат Нью-Йорк – Ред.) заявила, что умужчины, которого толкнули полицейские, обнаружена трещина в черепе. Об этом сообщает CNN.

"Я подтверждаю лишь то, что у него в черепе есть трещина. Он не способен пока самостоятельно ходить, но я смогла коротко с ним поговорить, пока он не слишком устал", — заметила адвокат Келли Заркони.

Гуджино сосредоточен на поправке. "Если не случится что-то непредвиденное или неожиданное, я не ожидаю кардинальных перемен в его состоянии на этой неделе", — сказала адвокат.

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Напомним, что 4 июня в Буффало двое полицейских грубо толкнули мужчину, который упал навзничь и получил травму головы. Сотрудники органов правопорядка Аарон Торгласки и Роберт Маккейб были временно отстранены без сохранения содержания. Им были предъявлены официальные обвинения в умышленном нанесении телесных повреждений. Они были арестованы и выпущены под подписку о невыезде из штата Нью-Йорк. Оба полицейских заявили о своей невиновности и, как ожидается, предстанут перед судом 20 июля.

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Ранее массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.

Также в США реформируют полицию после масштабных протестов.

Видео: Reuters

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