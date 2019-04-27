Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США в масштабном ДТП столкнулись почти 30 авто: есть погибшие

27 апреля, 06:01

Водитель на неуправляемом автомобиле задел много других машин

Фото: CNN

В США произошла масштабная авария: водитель грузовика с прицепом врезался в несколько десятков авто недалеко от города Денвер, штат Колорадо. В результате инцидента погибли четыре человека, шестеро получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщает CNN.

Водитель фуры въехал в очередь авто, которые в данный момент остановились на трассе. Она была нагружена пиломатериалом. После аварии вспыхнул пожар.

Водителем оказался 23-летний Роджел Агилера-Медерос. Он – кубинец, который постоянно проживает в США. Из-за аварии он получил ранения, однако его жизни ничего не угрожает. В его крови не нашли следов наркотиков или алкоголя.

По предварительной версии, в авто могли отказать тормоза. Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Одесской области произошло жуткое ДТП, в котором столкнулись два микроавтобуса. В аварии погиб водитель одного из автомобилей.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авария, ДТП, США, жертвы, погибшие, раненные

Вы сейчас просматриваете новость " В США в масштабном ДТП столкнулись почти 30 авто: есть погибшие". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львове одновременно столкнулись шесть автомобилей

Вчера, 18:02

Виновником ДТП оказался водитель, который был в состоянии наркотического опьянения

В Киеве Nissan на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку

Вчера, 13:54

Ребенка госпитализировали в бессознательном состоянии

Смертельное ДТП в Запорожской области: мотоциклист врезался в легковушку

Вчера, 12:47

Мотоциклист не заметил машину, стоявшую на обочине

Состояние МакSим после аварии: новые подробности

Вчера, 12:02

Певица получила травму подбородка и многочисленные гематомы

В США фура сравняла с землей жилой дом

25 апреля, 20:51

Грузовик продолжал двигаться до тех пор, пока от здания не остались лишь щепки

Водителя Audi, устроившего кровавое ДТП в Киеве, оставили за решеткой

25 апреля, 16:27

Подозреваемый в смертельном ДТП был в состоянии наркотического опьянения

Очаровательная итальянка: эффектные фото

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Как в России отреагировали на победу Зеленского

Полицейские РФ из-за угрозы жизни попросили убежище в Украине

Беглый Янукович отличился несуразным поздравлением Зеленскому

ФИФА пожизненно дисквалифицировала семерых футболистов

В пещере на Филиппинах нашли останки нового вида людей

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Вчера, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Вчера, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Что ждет украинцев в ближайшие три года

Архивное фото Аллы Пугачевой озадачило сеть

Сколько получил бюджетных ассигнований фонд Марины Порошенко