В США в масштабном ДТП столкнулись почти 30 авто: есть погибшие

Водитель на неуправляемом автомобиле задел много других машин

Фото: CNN

В США произошла масштабная авария: водитель грузовика с прицепом врезался в несколько десятков авто недалеко от города Денвер, штат Колорадо. В результате инцидента погибли четыре человека, шестеро получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщает CNN.

Водитель фуры въехал в очередь авто, которые в данный момент остановились на трассе. Она была нагружена пиломатериалом. После аварии вспыхнул пожар.

Водителем оказался 23-летний Роджел Агилера-Медерос. Он – кубинец, который постоянно проживает в США. Из-за аварии он получил ранения, однако его жизни ничего не угрожает. В его крови не нашли следов наркотиков или алкоголя.

По предварительной версии, в авто могли отказать тормоза. Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Одесской области произошло жуткое ДТП, в котором столкнулись два микроавтобуса. В аварии погиб водитель одного из автомобилей.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В США в масштабном ДТП столкнулись почти 30 авто: есть погибшие". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"