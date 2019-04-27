В США в масштабном ДТП столкнулись почти 30 авто: есть погибшие
Водитель на неуправляемом автомобиле задел много других машин
В США произошла масштабная авария: водитель грузовика с прицепом врезался в несколько десятков авто недалеко от города Денвер, штат Колорадо. В результате инцидента погибли четыре человека, шестеро получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщает CNN.
Водитель фуры въехал в очередь авто, которые в данный момент остановились на трассе. Она была нагружена пиломатериалом. После аварии вспыхнул пожар.
Водителем оказался 23-летний Роджел Агилера-Медерос. Он – кубинец, который постоянно проживает в США. Из-за аварии он получил ранения, однако его жизни ничего не угрожает. В его крови не нашли следов наркотиков или алкоголя.
По предварительной версии, в авто могли отказать тормоза. Продолжается следствие.
Напомним, ранее в Одесской области произошло жуткое ДТП, в котором столкнулись два микроавтобуса. В аварии погиб водитель одного из автомобилей.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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