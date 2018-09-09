В США в McDonald's произошла стрельба, есть жертвы

Сегодня, 20:23

По предварительным данным, стрельба произошла из-за конфликта на бытовой почве

фото AFP (иллюстрация)
фото AFP (иллюстрация)

В американском городе Оберн (штат Алабама) произошла стрельба в McDonald's – погиб один человек и еще четверо получили ранения. Об этом сообщается на сайте местной полиции в воскресенье, 9 сентября.

Согласно сообщению, стражи порядка прибыли в 02:30 по местному времени на место происшествия, где обнаружили тело 20-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

Четверо пострадавших, среди которых студент Обернского университета, госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

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По предварительным данным, стрельба произошла из-за конфликта на бытовой почве. Угрозы для студентов университета нет.

Погибшему и пострадавшим в результате стрельбы было от 16 лет до 21 года.

Ранее в американском штате Огайо в ночном клубе произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и семеро человек получили ранения. Инцидент произошел поздно ночью. Пока неизвестно, кто открыл стрельбу и какими мотивами он мог руководствоваться. 

Также в результате стрельбы, открытой неизвестным в многоквартирном жилом комплексе в городе Сан-Бернардино, штат Калифорния, пострадали десять человек, включая детей. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 3 сентября.
США, стрельба, инцидент, McDonald's, Алабама
Источник:

"Сегодня"

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