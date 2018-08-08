В США в одной из больниц произошла перестрелка

Сегодня, 18:33

Стрельба произошла на четвертом этаже медцентра, рассчитанного на 652 пациента

Фото: twitter.com/wusa9
Фото: twitter.com/wusa9

В Нью-Йорке в больнице Westchester Medical Center произошла перестрелка. Об этом сообщает Associated Press. 

Вход в здание заблокирован, Перед зданием собираются сотрудники клиники, одетые в медицинские халаты.

Согласно сообщению, стрельба произошла на четвертом этаже медцентра, рассчитанного на 652 пациента. Пока нет данных о числе пострадавших, но представитель правоохранительных органов сообщил телекомпании, что "ситуация взята под контроль".

Напомним, ранее в США в центр больниц MedStar Washington вызвали полицию. Очевидцы сообщили, что слышали стрельбу в медицинском учреждении

Также сотрудники полиции в американском Аннаполисе (штат Мэриленд) обнаружили на месте стрельбы на территории главного офиса издания "Кэпитл-газетт" предмет, предположительно являющийся взрывным устройством, оно обезврежено. По последним данным властей, при стрельбе погибли пять человек, подозреваемый (белый мужчина) задержан. В полиции полагают, что произошедшее не является терактом.

Напомним, 18 июня, в шведском городе Мальме произошла стрельба. Сообщалось, что в результате по меньшей мере четыре человека получили ранения.
США, больница, полиция, стрельба

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