В США в одной из больниц произошла перестрелка

Стрельба произошла на четвертом этаже медцентра, рассчитанного на 652 пациента

В Нью-Йорке в больнице Westchester Medical Center произошла перестрелка. Об этом сообщает Associated Press.

Вход в здание заблокирован, Перед зданием собираются сотрудники клиники, одетые в медицинские халаты.

Согласно сообщению, стрельба произошла на четвертом этаже медцентра, рассчитанного на 652 пациента. Пока нет данных о числе пострадавших, но представитель правоохранительных органов сообщил телекомпании, что "ситуация взята под контроль".

Напомним, ранее в США в центр больниц MedStar Washington вызвали полицию. Очевидцы сообщили, что слышали стрельбу в медицинском учреждении.

Также сотрудники полиции в американском Аннаполисе (штат Мэриленд) обнаружили на месте стрельбы на территории главного офиса издания "Кэпитл-газетт" предмет, предположительно являющийся взрывным устройством, оно обезврежено. По последним данным властей, при стрельбе погибли пять человек, подозреваемый (белый мужчина) задержан. В полиции полагают, что произошедшее не является терактом.

Напомним, 18 июня, в шведском городе Мальме произошла стрельба. Сообщалось, что в результате по меньшей мере четыре человека получили ранения.



