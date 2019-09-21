В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли люди

Cтрельба велась снаружи и внутри бара, где было много людей

/ Фото: Pixabay

В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в баре.

Как сообщает The New York Times, в результате инцидента погибли два человека, девять пострадали.

Отмечается, что четырех человек госпитализировали по воздуху, у остальных обнаружили неопасные для жизни травмы, помощь им оказали в местной больнице.

Как пишет местное издание Lancaster News, стрельба велась снаружи и внутри бара, где было много людей. Полиция разыскивает стрелков.

Ранее стрельба произошла во время футбольного матча между школьными командами штата Филадельфия в США, двое подростков получили ранения, также были ранены и сами стрелки.

Ранее по меньшей мере один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне. По предварительным данным, погибла молодая девушка. Пострадавшие — мужчина и женщина — были доставлены в больницу.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

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