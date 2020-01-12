В США в результате торнадо погибли по меньшей мере 11 человек

На юге США в результате торнадо и сильного ветра погибли по меньшей мере 11 человек.
Об этом сообщает AFP.
"Сильные штормы, бушующие на юге США, привели к гибели минимум 11 человек", – говорится в сообщении со ссылкой на представителей местной власти.
Как отмечается, мощный ветер разрушил много домов, опрокинул автомобили и привел к перебоям в электроснабжении.
В частности, погибли двое жителей Луизианы, мобильный дом которых был разрушен ураганным ветром. В Техасе пожарника и полицейского, которые прибыли по вызову на место ДТП, сбил автомобиль из-за гололедицы на дороге.
Еще трое людей погибли вследствие непогоды в Алабаме.
Непогода оставила без электричества более 200 тысяч человек; штаты Северная Каролина и Алабама – одни из наиболее пострадавших регионов.
Напомним, в сентябре до северо-запада США дошел тропический ураган "Дориан", под воздействием которого в штатах Северная и Южная Каролина на непродолжительное время образовались несколько торнадо.
А в августе сокрушительные ураганы и торнадо пронеслись по Среднему Западу США - штатам Миннесота и Канзас.
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