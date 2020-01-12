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В США в результате торнадо погибли по меньшей мере 11 человек

12 января, 21:10

Мощный ветер разрушил много домов, опрокинул автомобили и привел к перебоям в электроснабжении

Видео: Reuters

На юге США в результате торнадо и сильного ветра погибли по меньшей мере 11 человек.

Об этом сообщает AFP.

"Сильные штормы, бушующие на юге США, привели к гибели минимум 11 человек", – говорится в сообщении со ссылкой на представителей местной власти.

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Как отмечается, мощный ветер разрушил много домов, опрокинул автомобили и привел к перебоям в электроснабжении.

В частности, погибли двое жителей Луизианы, мобильный дом которых был разрушен ураганным ветром. В Техасе пожарника и полицейского, которые прибыли по вызову на место ДТП, сбил автомобиль из-за гололедицы на дороге.

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Еще трое людей погибли вследствие непогоды в Алабаме.

Непогода оставила без электричества более 200 тысяч человек; штаты Северная Каролина и Алабама – одни из наиболее пострадавших регионов.

Напомним, в сентябре до северо-запада США дошел тропический ураган "Дориан", под воздействием которого в штатах Северная и Южная Каролина на непродолжительное время образовались несколько торнадо.

А в августе сокрушительные ураганы и торнадо пронеслись по Среднему Западу США - штатам Миннесота и Канзас.

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