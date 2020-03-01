В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

В субботу, 29 февраля, власти США объявили о зафиксированном в штате Вашингтон первом в стране случае смерти человека от коронавируса COVID-19.

Чиновники распространили краткий пресс-релиз о смерти, не сообщив подробностей.

"Мы узнали о смерти жителя нашего штата от коронавируса. Соболезнуем его родным и близким. Мы подложим работать над тем, чтобы этот вирус перестал приводить к смерти людей", – говорится в заявлении губернатора штата Джея Инсли.

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Ожидается, что позже в субботу президент США Дональд Трамп может объявить о дополнительных мерах по сдерживанию распространения этого заболевания.

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Между тем, Соединенные Штаты Америки уверены, что смогут создать вакцину, которая успешно справиться со вспышкой коронавируса. Об этом заявил руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

В свою очередь, во всех областях Украины готовятся к возможному появлению в нашей стране смертельно опасного коронавируса. Санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованныйдля транспортировки инфекционных больных, круглосуточно будет дежурить в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в мире превышает 85 тыс. человек. Умерло более 2,9 тыс. Случаи заболевания зафиксированы в 58 странах мира.

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