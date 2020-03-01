В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

В субботу, 29 февраля, власти США объявили о зафиксированном в штате Вашингтон первом в стране случае смерти человека от коронавируса COVID-19.
Чиновники распространили краткий пресс-релиз о смерти, не сообщив подробностей.
"Мы узнали о смерти жителя нашего штата от коронавируса. Соболезнуем его родным и близким. Мы подложим работать над тем, чтобы этот вирус перестал приводить к смерти людей", – говорится в заявлении губернатора штата Джея Инсли.
Ожидается, что позже в субботу президент США Дональд Трамп может объявить о дополнительных мерах по сдерживанию распространения этого заболевания.
Между тем, Соединенные Штаты Америки уверены, что смогут создать вакцину, которая успешно справиться со вспышкой коронавируса. Об этом заявил руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.
В свою очередь, во всех областях Украины готовятся к возможному появлению в нашей стране смертельно опасного коронавируса. Санитарный вертолет Ми-8, специально оборудованныйдля транспортировки инфекционных больных, круглосуточно будет дежурить в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в мире превышает 85 тыс. человек. Умерло более 2,9 тыс. Случаи заболевания зафиксированы в 58 странах мира.
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