В США в университетском общежитии произошла стрельба: есть погибшие

Нападающий скрылся с места преступления, сейчас он в розыске

В американском штате Мичиган произошла стрельба в университетском общежитии. В результате инцидента по крайней мере два человека погибли.

Стрельбу открыл 19-летний парень. После нападения он убежал: на данный момент его разыскивают.

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По версии полицейских, причина стрельбы бытовая.

Из-за инцидента занятия в университете прекратили.

Напомним, не так давно, 28 февраля, в старшей школе в американском городе Далтон, штат Джорджия, учитель забаррикадировался в классе и открыл огонь.

Также ранее стрельба произошла в средней школе Marjory Stoneman Douglas, которая находится в 30 милях к северу от Форт-Лодердейла, Флорида.

В результате действий стрелка было убито 17 человек, более 50 получили ранения.

После смертельной стрельбы возникли вопросы о том, что официальные лица и знакомые пропустили предупреждающие знаки у подростка, как и то, что у юноши были проблемы с психикой. Также одноклассники, родственники и соседи описали обвиняемого как смутного одиночку, который часто говорил об оружии и хвастался своей одержимостью оружием в соцсетях. И Джим Гард, учитель математики в школе, рассказал, что подросток ранее был идентифицирован как потенциальная угроза для других учащихся.

Власти отмечают, что это уже 18-й случай стрельбы в школах в США с начала 2018 года.