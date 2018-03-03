В США в университетском общежитии произошла стрельба: есть погибшие

Сегодня, 13:08

Нападающий скрылся с места преступления, сейчас он в розыске


В американском штате Мичиган произошла стрельба в университетском общежитии. В результате инцидента по крайней мере два человека погибли.

Стрельбу открыл 19-летний парень. После нападения он убежал: на данный момент его разыскивают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По версии полицейских, причина стрельбы бытовая.

Из-за инцидента занятия в университете прекратили.

Напомним, не так давно, 28 февраля, в старшей школе в американском городе Далтон, штат Джорджия, учитель забаррикадировался в классе и открыл огонь.

Также ранее стрельба произошла в средней школе Marjory Stoneman Douglas, которая находится в 30 милях к северу от Форт-Лодердейла, Флорида. 

В результате действий стрелка было убито 17 человек, более 50 получили ранения.

После смертельной стрельбы возникли вопросы о том, что официальные лица и знакомые пропустили предупреждающие знаки у подростка, как и то, что у юноши были проблемы с психикой. Также одноклассники, родственники и соседи описали обвиняемого как смутного одиночку, который часто говорил об оружии и хвастался своей одержимостью оружием в соцсетях. И Джим Гард, учитель математики в школе, рассказал, что подросток ранее был идентифицирован как потенциальная угроза для других учащихся.

Власти отмечают, что это уже 18-й случай стрельбы в школах в США с начала 2018 года.
США, общежитие, университет, стрельба
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото AFP

Крупнейший ритейлер спорттоваров в США перестал продавать штурмовые винтовки

1 Марта, 02:51

Кроме того, компания перестанет продавать огнестрельное оружие лицам до 21 года и откажется от продаж оружия с магазином увеличенной емкости

США

Фото: C.B. Schmelter /Times Free Press

В США учитель открыл стрельбу в классе

28 Февраля, 22:03

Один ученик пострадал во время эвакуации
Загрузка...

Россия

фото Бизнес Online

В России мужчина устроил стрельбу по прохожим из окна многоэтажки

27 Февраля, 23:25

Погиб сотрудник Росгвардии, еще один человек ранен

США

Скриншот

Сотрудницы алкомаркета расстреляли грабителя (видео 18+)

24 Февраля, 12:45

Ограбление магазина для преступника закончилось печально
Загрузка...