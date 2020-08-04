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В США вертолет с людьми рухнул в реку (фото, видео)

4 августа, 07:53

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

На борту воздушного судна находились четыре человека

В американском штате Теннесси в реку упал вертолет Eurocopter EC-130, на борту которого находились четыре человека.

Как сообщает WVLT, крушение произошло в городе Ноксвилл. Троим людям из вертолета удалось выбраться и всплыть – их подобрали на понтонной лодке.

Также на месте ЧП работали поисковые отряды. Как сообщают местные журналисты, позже в водоеме нашли тело четвертого человека.

Напомним, ранее в американском городе Уэст-Джордан в штате Юта небольшой самолет Piper PA-32 потерпел крушение. В результате погибли три человека, еще двое находятся в критическом состоянии.

Видео: ATN_NEWS, Telegram

Также недавно крушение самолета произошло в Альпах. По предварительной информации, жертвами инцидента стали граждане Швейцарии и Австрии.

А летом 2019-го в Киевской области, не долетев до аэропорта, упал легкомоторный самолет Ан-2. На борту было три человека. Командир экипажа сообщил, что по техническим причинам будет садиться на воду. После этого в воздухе он пробыл еще минут 20 и совершил аварийную посадку на воду в озеро возле Житомирской трассы.

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видео США крушение вертолет погиб река
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