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В США во двор частного дома пришел медведь-"футболист": видео

7 ноября, 03:03

Медведь забрался во двор, заметил футбольный мяч и не смог пройти мимо

В американском штате Колорадо во двор одного из домов забрался медведь. Животное отыскало там оставленный футбольный мяч и начало с ним играть.

Забавы хищника снимал на камеру хозяин дома. Он предположил, что медведь был очень молод, а потому и играл исключительно увлеченно, а, когда вдоволь натешился – просто ушел прочь.

Полиция калифорнийского города Ла-Верн опубликовала ролик с медвежонком, который застрял в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и службу охраны природы.

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Напомним, что ранее в России медведь разрыл могилу и утащил покойника.

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Ранее сообщалось, что из-за 70 голодных медведей закрыли популярный туристический маршрутна российской Камчатке.

Такая ситуация сложилась у реки Хакыцин. Там животные обычно ловят рыбу во время нереста. В этом году ее мало, и хищники голодают. Между ними часто вспыхивают драки за еду.

Поскольку медведи ведут себя слишком агрессивно, людям туда соваться не стоит. Так считают в администрации заповедника. И добавляют: если в последующие годы рыбы не станет больше, туристические программы по данному маршруту придется вообще закрыть.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году медведь напал на двоих подростков в Мильковском районе Камчатского края России, один из них погиб. После нападения охотниками пришлось застрелить агрессивное животное.

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США футбол медведь

Источник: Сегодня

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