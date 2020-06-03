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В США во время протестов погибло более 10 человек

3 июня, 04:04

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Большинство погибших — афроамериканцы

Минимум 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом заявил телеканал KTLA .

Жертвами последствий беспорядков стали жители Чикаго (штат Иллинойс), Детройта (штат Мичиган), Омахи (Небраска), Девенпорта (Айова), Окленда (Калифорния) и Луисвилля (Кентукки). Большинство погибших — афроамериканцы.

Также СМИ сообщают о сотнях пострадавших в разных городах США, но точное их число пока определить невозможно.

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Напомним, что во многих штатах проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

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За последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

В связи с беспорядками комендантский час введен примерно в 40 городах США, в том числе в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что в Сенате заблокировали резолюцию демократов, котора осуждала подавление протестов в США.

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США протесты жертвы

Источник: ТАСС

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