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В США водитель из-за ссоры въехал в толпу пешеходов: есть раненые

Сегодня, 03:16

Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии

Фото: twitter.com/ABC
Фото: twitter.com/ABC.

Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали. Об этом сообщил телеканал Эй-би-си со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на улице в северной части города, подозреваемый задержан, его личность не разглашается. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Стражи порядка полагают, что подозреваемый совершил наезд на людей из-за ссоры.

Ранее в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.


Напомним, не так давно в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли минимум 13 человек.

Кроме того, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря 2016 года погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения. Позже стало известно, что в кабине грузовика было найдено тело польского водителя авто, тогда как нападавшему удалось скрыться. В числе погибших оказался украинец, семье которого пообещали выплатить 10 тысяч евро.

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Тег США, водитель, пешеходы, наезд, толпа

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