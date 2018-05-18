В США военный вертолет по ошибке сбросил контейнер с боеприпасами на школу

Сегодня, 09:27

Командование военной базы уже принесло свои извинения за случившееся и пообещало пересмотреть маршруты доставки военных грузов

Вертолет по ошибке сбросил контейнер. Фото: Wikipedia
Вертолет по ошибке сбросил контейнер. Фото: Wikipedia

В США произошел новый инцидент с вертолетом. Как сообщил в пятницу телеканал "Фокс ньюс", американский военный вертолет по ошибке сбросил контейнер с боеприпасами на крышу начальной школы в городе Эль-Пасо (штат Техас). В результате этого инцидента, никто не пострадал, кровле школы был причинен незначительный ущерб, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел во второй половине дня в четверг. Вертолет вылетел с военной базы Форт Блисс. Телеканал не уточняет, что привело к инциденту: технический сбой или ошибка пилота. Командование военной базы уже принесло свои извинения за случившееся и пообещало пересмотреть маршруты доставки военных грузов, чтобы они по возможности не пролегали над гражданскими объектами.

Все сброшенные с вертолета боеприпасы – их количество и тип не уточняются – были собраны сотрудниками местной полиции, а затем переданы их военным коллегам.

Ранее сообщалось, что во время учений в Южной Калифорнии произошло крушение вертолета военно-морских сил США CH-53E Super Stallion.

А перед этим в Нью-Йорке вертолет упал в реку: тогда погибли пятеро из шести человек, которые были на борту. Выжить удалось лишь пилоту.
США, школа, вертолет

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