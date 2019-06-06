В США воровки-танцовщицы обокрали магазин: видео

За информацию о наглых воришках-танцовщицах пообещали три тысячи долларов вознаграждения

Полиция Флориды разыскивает покупательниц, после визита которых лавка недосчиталась одежды на 400 долларов. Пока одна женщина воровала вещи, сообщница отвлекала работников зажигательным тверком. Пикантные движения пышными ягодицами она демонстрировала прямо на камеру наблюдения. Правоохранители сами выложили это видео в сеть. А за информацию о наглых воришках-танцовщицах пообещали три тысячи долларов вознаграждения.

Ранее сообщалось, что 50-летний голливудский актер Уилл Смит, который сыграет отца легендарных теннисисток в картине "Король Ричард, не перестает радовать поклонников забавными видео. Артист доказывает, что в любом возрасте можно вести активный образ жизни и ко всему подходить с позитивом.

Известно, что ранее актер брал уроки сальсы у бывшего мужа Дженнифер Лопес – Марка Энтони. В этот раз Уилл Смит решил станцевать страстный тверк. Стоит отметить, что за полдня видео актера, где он танцует тверк, набрало более девяти млн просмотров.

Также мы писали, что 48-летняя супермодель попыталась станцевать тверк и показала фигуру в нижнем белье.

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