Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США воровки-танцовщицы обокрали магазин: видео

6 июня, 02:02

За информацию о наглых воришках-танцовщицах пообещали три тысячи долларов вознаграждения


Полиция Флориды разыскивает покупательниц, после визита которых лавка недосчиталась одежды на 400 долларов. Пока одна женщина воровала вещи, сообщница отвлекала работников зажигательным тверком. Пикантные движения пышными ягодицами она демонстрировала прямо на камеру наблюдения. Правоохранители сами выложили это видео в сеть. А за информацию о наглых воришках-танцовщицах пообещали три тысячи долларов вознаграждения.

Ранее сообщалось, что 50-летний голливудский актер Уилл Смит, который сыграет отца легендарных теннисисток в картине "Король Ричард, не перестает радовать поклонников забавными видео. Артист доказывает, что в любом возрасте можно вести активный образ жизни и ко всему подходить с позитивом.

Известно, что ранее актер брал уроки сальсы у бывшего мужа Дженнифер Лопес – Марка Энтони. В этот раз Уилл Смит решил станцевать страстный тверк. Стоит отметить, что за полдня видео актера, где он танцует тверк, набрало более девяти млн просмотров.

Также мы писали, что 48-летняя супермодель попыталась станцевать тверк и показала фигуру в нижнем белье.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, воры, тверк

Вы сейчас просматриваете новость " В США воровки-танцовщицы обокрали магазин: видео". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уилл Смит станцевал зажигательный тверк: видео

14 марта, 19:05

Актер поделился забавным видео в Instagram

Забавное видео с танцующим тверк псом "взорвало" сеть

29 декабря 2018, 10:15

Ролик стал очень популярным в интернете

Жена футболиста "Динамо" обещает исполнить "танец попой"

23 ноября 2018, 10:52

Ирина Морозюк объявила, что станцует тверк, когда количество подписчиков в ее Instagram достигнет 10 тысяч

Украинка похудела на 45 кг и научилась тверку ради мужа

8 ноября 2018, 07:09

Героиня "Цієї миті рік потому" решила изменить свою жизнь

Савченко «скрутили» в центре Киева: «Пришла в советской форме»

Обильное питье: печальные последствия

Смотрящий Панас. Почему случился бунт в одесской колонии

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук

Венгрия'08: Тадаши Ямашина не смог сдержать слёз

Видео: Впечатляющая авария Матевоса Исаакяна в Спа

Зеленский отказался вносить законопроекты в нынешнюю Раду

Гусев: «Мы выиграем чемпионат мира, натурализовав Мораеса?»

Энергетика черного цвета – носить или нет?

Фанаты Боруссии вывесили восхитительный баннер

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Чем известен новый менеджер Facebook по Украине

Перед ним вставали на колени даже зеки

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь