В США восстановят слушания по делу об импичменте Трампу

В Палате представителей Конгресса США восстановят слушания свидетелей по делу об импичменте президенту Трампу, которое ведут демократы.
Филип Рикер, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам, выступит за закрытыми дверями перед комитетами Палаты представителей по иностранным делам, разведки и наблюдения.
Показания Рикера были отложены на этой неделе из-за памятных мероприятий, посвященных смерти Элайджи Каммингса, председателя спецкомитета Палаты представителей по надзору.
В пятницу, 25 октября, окружная судья Берил Хауэлл отклонила запрос о незаконности процесса импичмента и постановила, чтобы администрация Трампа передала комитету Палаты по вопросам судебной власти секретные материалы отчета бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года.
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Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.
На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.
Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .
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