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В США возле Лас-Вегаса потерпел крушение воздушный шар с пассажирами

14 сентября, 05:00

В результате падения пострадали девять человек

В американском штате Невада, в пустыне недалеко от Лас-Вегаса, девять человек пострадали в результате крушения воздушного шара.

Пассажиры выпадали из корзины после жесткого приземления – они буквально врезались в землю. После этого аэростат еще полкилометра тянуло ветром по земле, до тех пор, пока он не остановился.

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Одну женщину на вертолете доставили в больнице в тяжелом состоянии. Остальные люди, в частности, и пилот, получили легкие травмы. Почему воздушный шар начал падать – сейчас разбираются следователи федерального управления авиации.

Ранее мы сообщали о драматической ситуации, случившейся на фестивале воздухоплавания "Крымская Весна". Так, в районе села Журавки Кировского района ветром унесло воздушный шар с ребенком.

Также в Германии произошло на обычное воздушное транспортное происшествие – воздушный шар с шестью пассажирами налетел на опору линии электропередачи и запутался в кабелях.

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крушение воздушный шар пустыня Лас-Вегас

Источник: Сегодня

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