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В США возобновляют смертные казни федеральных преступников после 17-летнего перерыва

16 июня, 05:28

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В некоторых американских штатах, преимущественно южных, применение смертной казни не прекращалось

В стране США после 17-летнего перерыва возобновляется практика смертной казни федеральных преступников.

Федеральное бюро тюрем назначило казни четырех из пяти преступников, осужденных за убийство малолетних, а в двух случаях еще и за изнасилование, на период с 13 июля по 28 августа. Их казнь должна была состояться в декабре прошлого и январе текущего года, однако в последний момент приведение приговоров в исполнение было остановлено Верховным судом США.

"Мы в долгу перед жертвами этих ужасных преступлений", – говорится в заявлении генпрокурора Уильяма Барра.

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Но в некоторых американских штатах, преимущественно южных, применение смертной казни не прекращалось. В 2019 году были казнены 22 человека.

Также президент США Дональд Трамп, комментируя вооруженные нападения на людей в Эль-Пасо и Дейтоне, заявил о необходимости высшей меры наказания для виновных в массовых убийствах и в преступлениях на почве ненависти.

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Ранее в Китае суд постановил считать преступлением умышленное сокрытие или ложное сообщение о симптомах нового коронавируса. Нарушителям будет грозить серьезное наказание, вплоть до смертной казни.

Российский политик Владимир Жириновский предложил расстреливать тех, кто распространяет слухи и фейки о коронавирусной эпидемии.

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США казнь преступление

Источник: Интерфакс

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