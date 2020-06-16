В США возобновляют смертные казни федеральных преступников после 17-летнего перерыва

В стране США после 17-летнего перерыва возобновляется практика смертной казни федеральных преступников.

Федеральное бюро тюрем назначило казни четырех из пяти преступников, осужденных за убийство малолетних, а в двух случаях еще и за изнасилование, на период с 13 июля по 28 августа. Их казнь должна была состояться в декабре прошлого и январе текущего года, однако в последний момент приведение приговоров в исполнение было остановлено Верховным судом США.

"Мы в долгу перед жертвами этих ужасных преступлений", – говорится в заявлении генпрокурора Уильяма Барра.

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Но в некоторых американских штатах, преимущественно южных, применение смертной казни не прекращалось. В 2019 году были казнены 22 человека.

Также президент США Дональд Трамп, комментируя вооруженные нападения на людей в Эль-Пасо и Дейтоне, заявил о необходимости высшей меры наказания для виновных в массовых убийствах и в преступлениях на почве ненависти.

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