В США возросло количество жертв стрельбы в Вирджинии
Один человек скончался по пути в больницу
Число жертв стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния – ред) увеличилось до 12 человек. Об этом заявил начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера, – пишет CNN
"Изначально мы сообщали об 11 убитых. Еще один человек скончался по пути в больницу", — сказал Сервера. Также четверо пострадавших находятся на операционном столе.
Согласно последним данным полиции, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем. Стрелявший мертв.
Напомним, в российском городе Вольск Саратовской области школьник напал на свою одноклассницу с топором, а затем пытался поджечь аудиторию. Перед атакой записал видеообращение и выложил его в соцсетях.
Как мы писали ранее, в черкасской школе распылили газ – виновнику грозит до семи лет лишения свободы. С признаками отравления 68 детей попали в больницу.
Также сообщалось о стрельбе в американской школе.
Напомним, ранее в США неизвестный открыл огонь по людям, которые вышли на пикники на одной из улиц Балтимора. Сначала сообщили, что один человек погиб и еще несколько людей ранены.
Затем появились детали страшной стрельбы. В полиции сообщили что стрельба была "очень целенаправленной", но о возможных мотивах говорить не стали, только добавили, что в тот момент на противоположных сторонах улицы проходило два пикника, и гильзы от патронов были найдены в двух разных местах.
Кроме этого, по меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения на синагогу в Пауэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой.
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