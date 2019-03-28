В США возросло количество жертвы стрельбы в Сиэтле
Во время стрельбы мужчина стрелял по людям, находившимся в автомобилях и автобусе
Число погибших при стрельбе на улице в американском Сиэтле выросло до двух, два человека получили ранения. Об этом говорится в опубликованном заявлении полиции города.
Ранее сообщалось, что ранения получили три человека, один был убит. По данным стражей порядка, мужчина, имя которого не уточняется, стрелял по людям, находившимся в автомобилях и автобусе. Он пытался угнать машину, однако был задержан. Какими мотивами руководствовался нападавший, пока не уточняется.
Напомним, что ранее мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.
Известно, что в результате произошедшего три человека погибли и еще девять пострадали. Все потерпевшие были госпитализированы.
Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.
Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы. Также мы писали о том, что Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы.
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