Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США возросло количество жертвы стрельбы в Сиэтле

Сегодня, 04:06

Во время стрельбы мужчина стрелял по людям, находившимся в автомобилях и автобусе

Фото: Pixabay
В США возросло количество жертвы стрельбы в Сиэтле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b0c/bfe/5c8b0cbfe4655.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b0c/bfe/5c8b0cbfe4655.jpg США Во время стрельбы мужчина стрелял по людям, находившимся в автомобилях и автобусе

Число погибших при стрельбе на улице в американском Сиэтле выросло до двух, два человека получили ранения. Об этом говорится в опубликованном заявлении полиции города.

Ранее сообщалось, что ранения получили три человека, один был убит. По данным стражей порядка, мужчина, имя которого не уточняется, стрелял по людям, находившимся в автомобилях и автобусе. Он пытался угнать машину, однако был задержан. Какими мотивами руководствовался нападавший, пока не уточняется.

Напомним, что ранее мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, после чего скрылся с места происшествия.

Известно, что в результате произошедшего три человека погибли и еще девять пострадали. Все потерпевшие были госпитализированы. 

Следователи не нашли доказательств, которые бы свидетельствовали, что мужчина знал лично кого-либо из жертв. Как уже сообщалось, его родные заявили, что он мог стрелять в родственника из-за семейной ссоры.

Добавим, что ранее после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы. Также мы писали о том, что Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, жертвы, стрельба, раненные , сиэтл

Вы сейчас просматриваете новость " В США возросло количество жертвы стрельбы в Сиэтле". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США произошла стрельба, есть погибшие

Сегодня, 03:26

Трое человек получили ранение из-за стрельбы на улице

Открыл стрельбу в кафе: в Днепропетровской области задержали дебошира

Вчера, 16:00

Местная пресса также сообщает, что стрельбу начал депутат Марганецкого городского совета

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка

Организаторы Евровидения отреагировали на скандал с Maruv

Лилия Подкопаева ждет ребенка - СМИ

Женя Кот спас женщину от вооруженного нападения

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд вместе с невестой

Все выходы звезд без белья на красную дорожку

Военкоматов в Украине больше не будет: чем их заменят?
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови

Скандал на чемпионате мира по фигурному катанию

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали