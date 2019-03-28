В США впервые пересадили почки от живого ВИЧ-инфицированного донора
Ранее для подобных операций использовались только органы, пожертвованные донорами посмертно
Команда хирургов Университета Джонса Хопкинса в американском городе Балтимор (штат Мэриленд) провела первую в мире операцию по пересадке органа от живого ВИЧ-инфицированного донора ВИЧ-инфицированному пациенту. Как сообщил в четверг телеканал Эн-би-си, ранее для подобных операций использовались только органы, пожертвованные донорами посмертно.
Донором почки для пожелавшего остаться неизвестным пациента стала 35-летняя девушка по имени Нина Мартинез. Как сообщает Эн-би-си, она приняла решение пожертвовать свой орган больному, чтобы "изменить чью-то жизнь, а также противостоять стигматизации, которая зачастую окружает ВИЧ-инфекцию". По словам Мартинез, она считает важным показать, что даже среди зараженных ВИЧ-инфекцией есть люди, "достаточно здоровые, чтобы стать живым донором".
Операция по пересадке была проведена еще в понедельник, однако врачи сообщили о ее успешном проведении только сейчас. Специалисты Университета Джонса Хопкинса подчеркивают, что и пациент, и донор успешно восстанавливаются после хирургического вмешательства.
Телеканал отмечает, что до нынешнего момента с 2016 года в США было проведено 116 операций по пересадке органов от мертвого ВИЧ-инфицированного пациента. При этом до сих пор врачи не могут с уверенностью утверждать, что пересадка донорских органов пациенту с другим штаммом вируса не вызывает осложнений. Тем не менее таких случаев на данный момент выявлено не было.
По мнению Эн-би-си, успех операции может поспособствовать тому, что ВИЧ-инфицированные пациенты, стоящие сейчас в очереди на донорские органы в больницах США, получат помощь намного быстрее ожидаемого. "Теоретически есть десятки тысяч ВИЧ-инфицированных людей, которые могли бы пожертвовать почку", — подчеркивает хирург Дорри Сегев, работающий в Университета Джонса Хопкинса.
По данным ВОЗ, ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения. На конец 2017 года в мире насчитывалось примерно 36,9 миллиона зараженных людей. Лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфекции, на данный момент нет. Однако благодаря эффективному лечению антиретровирусными препаратами вирус можно контролировать и предотвращать его передачу.
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