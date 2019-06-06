В США врача обвинили в убийстве 25 пациентов: появились детали

Уильям Хасел намеренно вводил пациентам препарат фентанил в дозах, превышающих норму

Фото: Pixabay

Власти американского штата Огайо предъявили обвинения врачу, предположительно убившему 25 пациентов путем введения смертельной дозы опиоидного обезболивающего. Об этом сообщил в среду телеканал CBS.

По его данным, прокуроры утверждают, что 43-летний врач Уильям Хасел намеренно вводил пациентам препарат фентанил в дозах, превышающих норму в 10-40 раз. Жертвам было от 37 до 85 лет. Власти пришли к выводу, что единственной целью действий обвиняемого было ускорить смерть пациентов.

Хаселу грозит 15 лет тюремного заключения за каждого умершего по его вине, то есть до 375 лет.

Ранее мы писали о смерти более ста пациентов двух клиник в немецких городах Ольденбург и Дельменхорст. По версии государственного обвинителя, 41-летний немец, работая санитаром в медучреждениях, с 2000 по 2005 год регулярно вводил больным медикаменты, после чего их состояние ухудшалось, а он их реанимировал.

Вернуть пациентов к жизни у него получалось не всегда – на данный момент он отбывает пожизненное наказание, будучи признанным в убийстве шести человек, а 30 октября он назвал обоснованными обвинения в своей причастности к смерти еще 99 пациентов.

Прокуратура утверждает, что Хегелем двигали исключительно низменные мотивы – скука и желание добиться уважения коллег.

Если же его признают виновным, мужчина будет официально считаться самым массовым убийцей в истории послевоенной Германии (105 жертв).

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